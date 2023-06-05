У Бєлгородській області працівник ДПС випадково розстріляв авто мобілізованого

Військовий квиток мобілізованого. Фото: росЗМІ

У Бєлгородській області представники ДПС випадково поранили молодого військовослужбовця у процесі спроби зупинити автомобіль, у якому він перебував. Співробітники ДПС вистрілили в автомобіль вісім разів.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Співробітники поліції звернули увагу на білу "ВАЗ-21010", коли вона проїжджала повз невеликий населений пункт під назвою Крутий Лог. Інформація про підозрілу машину була поширена раніше, тому вони вирішили вжити заходів та спробували зупинити автомобіль. Але замість того, щоб підкоритися, водій прискорився і проїхав повз поліцейських. У відповідь на це почалися перегони.

Під час переслідування співробітники ДПС розпочали обстріл авто, останній постріл пробив колесо і змусив машину зупинитися.

Коли поліцейські підійшли до автомобіля, що зупинився, вони виявили, що всередині знаходився 22-річний військовослужбовець з Пскова, який був мобілізований недавно. Він був поранений однією з куль, що пройшла крізь корпус автомобіля. Негайно було викликано медичну допомогу і молодого чоловіка було доставлено до найближчої лікарні.

Водій "десятки" виявився більш щасливим — його не зачепила жодна з куль. Він був оштрафований за ігнорування вказівок поліцейських під час інциденту.

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