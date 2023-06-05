Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Бєлгородській області працівник ДПС випадково розстріляв авто мобілізованого arrow

У Бєлгородській області працівник ДПС випадково розстріляв авто мобілізованого

5 червня 2023 11:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Бєлгородській області працівник ДПС випадково розстріляв авто мобілізованого
Військовий квиток мобілізованого. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Бєлгородській області представники ДПС випадково поранили молодого військовослужбовця у процесі спроби зупинити автомобіль, у якому він перебував. Співробітники ДПС вистрілили в автомобіль вісім разів.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Деталі інциденту у Бєлгородській області

Співробітники поліції звернули увагу на білу "ВАЗ-21010", коли вона проїжджала повз невеликий населений пункт під назвою Крутий Лог. Інформація про підозрілу машину була поширена раніше, тому вони вирішили вжити заходів та спробували зупинити автомобіль. Але замість того, щоб підкоритися, водій прискорився і проїхав повз поліцейських. У відповідь на це почалися перегони.

Під час переслідування співробітники ДПС розпочали обстріл авто, останній постріл пробив колесо і змусив машину зупинитися.

Коли поліцейські підійшли до автомобіля, що зупинився, вони виявили, що всередині знаходився 22-річний військовослужбовець з Пскова, який був мобілізований недавно. Він був поранений однією з куль, що пройшла крізь корпус автомобіля. Негайно було викликано медичну допомогу і молодого чоловіка було доставлено до найближчої лікарні.

Водій "десятки" виявився більш щасливим — його не зачепила жодна з куль. Він був оштрафований за ігнорування вказівок поліцейських під час інциденту.

Нагадаємо, що телеком-провайдери потрапили під російський обстріл на Херсонщині. Фахівці не розгубилися і навіть урятували поранену жінку.

Окупанти обстрілювали Південь з авіації. Бригада місцевого провайдера відновлювала зв'язок у Станіславі. Внаслідок російської атаки постраждали цивільні та автомобіль провайдерів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB