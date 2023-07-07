В Белом доме прокомментировали тайные переговоры США с россиянами

Джо Байден. Фото: Офис Президента Украины

Президент США Джо Байден не одобрял и не поддерживал тайные встречи, которые проводили бывшие американские чиновники с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Также его поддержки не было в каких-либо других потенциальных переговорах о завершении войны в Украине.

Об этом сообщили в Белом доме и Государственном департаменте, передает The Guardian.

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С кем встречались американские чиновники

Ранее издание NBC News отмечало, что бывшие чиновники по национальной безопасности встречались с Лавровым в апреле. На встрече был бывший дипломат США Ричард Гаас и два экс-помощника в Белом доме.

Информации о том, как часто проводились подобные встречи с другими представителями РФ, пока нет. Известно, что один член группы, личность которого не установлена, уехал в Россию.

Ответ Белого дома

"Администрация Байдена не санкционировала эти дискуссии. И как мы уже говорили, ничего об Украине без Украины", — заверил представитель Государственного департамента.

По словам спикера Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби, в резиденции президента США ничего не знали об этих тайных дискуссиях.

"Но я хочу прояснить, что эти дискуссии не поощрялись и не были порождены нами, и мы не поддерживали их каким-либо активным способом. Как сказал президент, ничего об Украине без Украины", — подчеркнул он.

Что говорят СМИ

По информации NBC News, переговоры между экс-чиновниками и россиянами вроде бы направили на то, чтобы была основа для переговоров по окончании войны в Украине. По словам журналистов, эти дискуссии проводились с ведома администрации Джо Байдена, но не по его указанию.

Напомним, директор Центрального разведывательного управления, действующего при правительстве США, Уильям Бернс тайно посещал Украину в начале июня. В частности, он поделился некоторыми разведывательными данными, которые помогут нашему государству в борьбе с противником.