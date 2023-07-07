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У Білому домі прокоментували таємні переговори США з росіянами

7 липня 2023 09:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Білому домі прокоментували таємні переговори США з росіянами
Джо Байден. Фото: Офіс Президента України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент США Джо Байден не схвалював і не підтримував таємні зустрічі, які проводили колишні американські посадовці з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Також його підтримки не було в будь-яких інших потенційних переговорах про завершення війни в Україні. 

Про це повідомили у Білому домі та Державному департаменті, передає The Guardian.

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З ким зустрічалися американські посадовці

Раніше видання NBC News зазначало, що колишні чиновники з питань національної безпеки зустрічалися з Лавровим у квітні. На зустрічі був колишній дипломат США Річард Гаас та двоє експомічників у Білому домі. 

Інформації про те, як часто проводилися такі зустрічі з іншими представниками РФ, поки немає. Відомо, що один член групи, особу якого не встановлено, поїхав до Росії.

Відповідь Білого дому

"Адміністрація Байдена не санкціонувала ці дискусії. І як ми вже говорили, нічого про Україну без України", — запевнив речник Державного департаменту. 

За словами речника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, у резиденції президента США нічого не знали про ці таємні дискусії.

"Але я хочу прояснити, що ці дискусії не заохочувалися і не були породжені нами, і ми не підтримували їх будь-яким активним способом. Як сказав президент, нічого про Україну без України", — наголосив він. 

Що кажуть ЗМІ

За інформацією NBC News, переговори між експосадовцями та росіянами начебто спрямували на те, щоб була основа для перемовин щодо закінчення війни в Україні. За словами журналістів, ці дискусії проводилися з відома адміністрації Джо Байдена, але не за його вказівкою. 

Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління, яке діє при уряді США, Вільям Бернс таємно відвідував Україну на початку червня. Зокрема, він поділився деякими розвідувальними даними, які допоможуть нашій державі в боротьбі з противником. 

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