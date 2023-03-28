В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Джон Кирби

США не видят никаких признаков того, что россия приближается к применению тактического ядерного оружия в войне в Украине. Вся ситуация под пристальным контролем.

Об этом заявил спикер Белого дома Джон Кирби, пишет The Guardian.

Реакция США на размещение ядерного оружия в беларуси

"Мы следим за этим, как можем. Мы не видели никаких шагов со стороны путина о том, что он обещал сделать", — сказал Кирби, выступая перед журналистами.

Что предшествовало

Несколько дней назад, 25 марта, Минск и москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории беларуси. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко.

По словам путина, поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Затем в Пентагоне отреагировали на такое заявление. Там отметили, что нет никаких признаков, которые указывают на то, что россия готовится применить ее.

По этому поводу Украина требует созвать Совбез ООН. Украина также отмечает, что такое решение россии является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также МИД обратился к государствам G7 и Европейскому Союзу с просьбой предупредить белорусские власти о дальновидных последствиях для беларуси в случае его согласия разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие.

В Европейском Союзе также считают, что это представляет угрозу европейской безопасности и ЕС готов ответить на эту эскалацию новыми санкциями.

Напомним, недавно эксперт объяснил, как россия будет использовать ядерное оружие в беларуси. Олег Постернак считает, что путин пытается создать на Западе впечатление, что россия не остановится ни перед чем.