У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Джон Кірбі

США не бачать жодних ознак того, що росія наближається до застосування тактичної ядерної зброї у війні в Україні. Вся ситуація під пильним контролем.

Про це заявив речник Білого дому Джон Кірбі, пише The Guardian.

Реакція США на розміщення ядерної зброї в білорусі

"Ми стежимо за цим, як можемо. Ми не бачили жодних кроків з боку путіна щодо того, що він обіцяв зробити", — сказав Кірбі, виступаючи перед журналістами.

Що передувало

Декілька днів тому, 25 березня, Мінськ і москва домовилися про розміщення тактичну ядерну зброю на території білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко.

За словами путіна, приводом для такого кроку стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Згодом у Пентагоні відреагували на таку заяву. Там зазначили, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що рф готується застосувати її.

З цього приводу Україна вимагає скликати Радбез ООН. Україна також наголошує, що таке рішення рф є порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Також МЗС звернулося до держав G7 та Європейського Союзу із проханням попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для білорусі у разі її згоди розмістити на своїй території російську тактичну ядерну зброю.

У Європейському Союзі також вважають, що це несе загрозу європейській безпеці і ЄС готовий відповісти на цю ескалацію новими санкціями.

Нагадаємо, нещодавно експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі. Олег Постернак вважає, що путін намагається створити на Заході враження, що росія не зупиниться ні перед чим.