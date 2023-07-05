В Белом доме обнаружили подозрительный белый порошок: что это было

Резиденция президента США. Фото: Reuters/Julia Nikhinson

В одном из помещений Белого дома был найден пакетик с подозрительным белым порошком. После исследований он оказался самым обычным кокаином.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Неизвестный порошок в Белом доме

В воскресенье, 2 июля, в Западном крыле Белого дома был найден "неизвестный предмет".

Это привело к временному закрытию комплекса администрации президента США для посетителей.

Впоследствии стало известно, что этот неизвестный предмет является пакетиком с белым порошком.

Наркотики в администрации президента

Впоследствии специальные службы проанализировали найденный в Западном крыле Белого дома порошок и обнаружили, что это кокаин.

Как он попал в ту часть, где работают президент Байден, расположены кабинет министров, кабинеты и рабочие места персонала президентской канцелярии и пресс-зоны — пока неизвестно.

В тот момент, когда был найден пакетик с кокаином, президентских супругов Байденов не было в Белом доме. Они только во вторник, в День независимости США, вернулись из президентской резиденции в Кэмп Дэвиде.

Напомним, в прошлом году в Белом доме сыграла свою свадьбу внучка президента США Джо Байдена Наоми.