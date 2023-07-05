У Білому домі знайшли підозрілий білий порошок: що це було

Резиденція президента США. Фото: Reuters/Julia Nikhinson

В одному із приміщень Білого дому був знайдений пакетик з підозрілим білим порошком. Після досліджень він виявився звичайнісіньким кокаїном.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Невідомий порошок у Білому домі

У неділю, 2 липня, у Західному крилі Білого дому був знайдений "невідомий предмет".

Це спричинило тимчасове закриття комплексу адміністрації президента США для відвідувачів.

Згодом стало відомо, що цей невідомий предмет є пакунком з білим порошком.

Наркотики в адміністрації президента

Згодом спеціальні служби проаналізували знайдений у Західному крилі Білого дому порошок — і виявили, що це кокаїн.

Як він потрапив у ту частину, де працюють президент Байден, розташовані кабінет міністрів, кабінети і робочі місця персоналу президентської канцелярії та пресзона — поки що невідомо.

У той момент, коли був знайдений пакетик з кокаїном, президентського подружжя Байденів не було у Білому домі. Вони лише у вівторок, в День незалежності США, повернулися із президентської резиденції у Кемп-Девіді.

Нагадаємо, минулого року у Білому домі відгуляла своє весілля онука президента США Джо Байдена Наомі.