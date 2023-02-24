В Беларуси приказали подготовить ракетную технику к боевому применению
В Беларуси одно из ракетных подразделений получило задачу отработать подготовку к боевому использованию. Белорусское военное командование не назвало номер воинской части.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь.
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Активизация ракетных войск Беларуси
Согласно приказу по минобороны Республики Беларусь, одно из ракетных подразделений вооруженных сил этой страны получило задачу передислоцироваться в заданный район.
О какой именно воинской части идет речь, не сообщается.
Подготовка техники
Задачу перед ракетным подразделением поставили следующее:
- отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций;
- подготовить технику к боевому использованию.
Напомним, что министерство обороны Беларуси объявило о намерениях сформировать отряды из 100-150 тысяч ополченцев под давлением военно-политического командования российской федерации.
Добавим, что на сборы в белорусскую армию призовут около девяти тысяч запасников, что можно сравнить с мобилизационным планом в этом году.
Фото из белорусских СМИ