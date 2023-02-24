В Беларуси приказали подготовить ракетную технику к боевому применению

Одна из неназванных белорусских ракетных частей проводит подготовку к боевому применению

В Беларуси одно из ракетных подразделений получило задачу отработать подготовку к боевому использованию. Белорусское военное командование не назвало номер воинской части.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь.

Активизация ракетных войск Беларуси

Согласно приказу по минобороны Республики Беларусь, одно из ракетных подразделений вооруженных сил этой страны получило задачу передислоцироваться в заданный район.

О какой именно воинской части идет речь, не сообщается.

Подготовка техники

Задачу перед ракетным подразделением поставили следующее:

отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций;

подготовить технику к боевому использованию.

Напомним, что министерство обороны Беларуси объявило о намерениях сформировать отряды из 100-150 тысяч ополченцев под давлением военно-политического командования российской федерации.

Добавим, что на сборы в белорусскую армию призовут около девяти тысяч запасников, что можно сравнить с мобилизационным планом в этом году.

Фото из белорусских СМИ