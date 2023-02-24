Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow В Беларуси приказали подготовить ракетную технику к боевому применению arrow

В Беларуси приказали подготовить ракетную технику к боевому применению

24 февраля 2023 10:39
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Одна из неназванных белорусских ракетных частей проводит подготовку к боевому применению
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В Беларуси одно из ракетных подразделений получило задачу отработать подготовку к боевому использованию. Белорусское военное командование не назвало номер воинской части.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь.

Читайте также:

Активизация ракетных войск Беларуси

Согласно приказу по минобороны Республики Беларусь, одно из ракетных подразделений вооруженных сил этой страны получило задачу передислоцироваться в заданный район.

О какой именно воинской части идет речь, не сообщается.

Подготовка техники

Задачу перед ракетным подразделением поставили следующее:

  • отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций;
  • подготовить технику к боевому использованию.

Напомним, что министерство обороны Беларуси объявило о намерениях сформировать отряды из 100-150 тысяч ополченцев под давлением военно-политического командования российской федерации.

Добавим, что на сборы в белорусскую армию призовут около девяти тысяч запасников, что можно сравнить с мобилизационным планом в этом году.

Фото из белорусских СМИ

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з відео

11:51 Камалия представила клип на песню "Світло є!", в котором появились ее муж и дочери

Рік великої війни

11:49 Герои не умирают: в Одессе почтили память защитников Украины

11:46 "Это путь к миру": Боррель отреагировал на резолюцию ООН по Украине

Новина з фото

11:42 В Киев приехал премьер-министр Польши

Эксклюзив

11:30 В Херсоне обстреляли родильное отделение и теплоэлектростанцию: ситуация за сутки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:29 Элтон Джон пожертвует Украине 125 тысяч долларов: на что пойдут деньги

11:21 Реформирование украинской таможни: что планирует реализовать правительство

11:20 НАТО на стороне Украины: в Альянсе сделали заявление к годовщине российского вторжения

11:19 Какую стратегию выбрала россия в последние недели войны: версия британского минобороны

Эксклюзив

11:16 Эксперт назвал оружие, которое вызывает "бавовну" у оккупантов в Мариуполе

Новина з відео

11:51 Камалия представила клип на песню "Світло є!", в котором появились ее муж и дочери

Новина з відео

10:51 "Я жив": Мюсли UA запремьерили зажигательный трек с высказываниями звездного защитника Украины

Новина з відео

10:25 Макс Барских на годовщину войны презентовал трогательную песню-посвящение "Мамо, не плач"

Новина з відео

10:07 Готовят "сюрпризы": в Воздушных силах рассказали об угрозе ракетного обстрела

Новина з відео

08:41 "Мы стоим год и знаем — за каждое завтра нужно бороться": обращение Президента к годовщине вторжения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

07:25 "Год боли, сожаления, веры и единства": Зеленский напомнил, как Украина прожила первый год великой войны

Рік великої війни

06:31 С кровью, потерями, но с достижениями: Украина уже год защищается от террористической россии

Новина з відео

23:52 В Париже Эйфелеву башню подсветили цветами украинского флага

Новина з відео

22:17 Зеленский встретился с делегацией глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины"

Новина з відео

21:18 Кибератака россиян: хакеры взломали телеканал "Интер" и запустили гимн СССР

Рік великої війни

11:49 Герои не умирают: в Одессе почтили память защитников Украины

09:03 ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ

Рік великої війни

08:20 Как бизнес в Украине пережил первый год войны

Рік великої війни

07:23 Как изменилось отношение к Усику и Ломаченко за год войны

Рік великої війни

07:15 Знаменитости, которые защищают Украину в рядах ВСУ от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

06:31 С кровью, потерями, но с достижениями: Украина уже год защищается от террористической россии

Рік великої війни

06:00 Новая война по старым правилам: как за год изменились две армии

Рік великої війни

18:20 "Война в Украине создала мощную армию и президента. Возможно, слишком мощного Зеленского. Но это хорошо", — Александр Мотыль

Рік великої війни

17:45 Год войны: взгляд из Израиля

Рік великої війни

17:20 "Родились в войну, и дожили до еще одной": супруги Батовские из Очакова, которые в один миг стали переселенцами

Актуальное по теме

None 24 Февраль 11:39

Камалия представила клип на песню "Світло є!", в котором появились ее муж и дочери

None 24 Февраль 11:49

Герои не умирают: в Одессе почтили память защитников Украины

None 24 Февраль 11:49

"Это путь к миру": Боррель отреагировал на резолюцию ООН по Украине

None 24 Февраль 11:42

В Киев приехал премьер-министр Польши

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB