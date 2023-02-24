​​​​​​​У Білорусі наказали підготувати ракетну техніку до бойового застосування

Одна із неназваних білоруських ракетних частин проводить підготовку до бойового застосування

У Білорусі один із ракетних підрозділів отримав завдання відпрацювати підготовку до бойового використання. Білоруське військове командування не назвало номер військової частини.

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Республіки Білорусь.

Активізація ракетних військ Білорусі

Згідно із наказом по міноборони Республіки Білорусь, один із ракетних підрозділів збройних сил цієї країни отримав завдання передислокуватися у заданий район.

Про яку саме військову частину йдеться, не повідомляється.

Підготовка техніки

Завдання перед ракетним підрозділом поставили наступне:

відпрацювати комплекс заходів з обладнання району стартових позицій;

підготувати техніку до бойового використання.

Нагадаємо, що міністерство оборони Білорусі оголосило про наміри сформувати загони із 100-150 тисяч ополченців під тиском військово-політичного командування російської федерації.

Додамо, що на збори до білоруської армії призвуть близько дев'яти тисяч запасників, що можна порівняти з мобілізаційним планом цього року.

Фото з білоруських ЗМІ