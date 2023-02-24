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​​​​​​​У Білорусі наказали підготувати ракетну техніку до бойового застосування

24 лютого 2023 10:39
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Одна із неназваних білоруських ракетних частин проводить підготовку до бойового застосування
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У Білорусі один із ракетних підрозділів отримав завдання відпрацювати підготовку до бойового використання. Білоруське військове командування не назвало номер військової частини.

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Республіки Білорусь.

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Згідно із наказом по міноборони Республіки Білорусь, один із ракетних підрозділів збройних сил цієї країни отримав завдання передислокуватися у заданий район.

Про яку саме військову частину йдеться, не повідомляється.

Підготовка техніки

Завдання перед ракетним підрозділом поставили наступне:

  • відпрацювати комплекс заходів з обладнання району стартових позицій;
  • підготувати техніку до бойового використання.

Нагадаємо, що міністерство оборони Білорусі оголосило про наміри сформувати загони із 100-150 тисяч ополченців під тиском військово-політичного командування російської федерації. 

Додамо, що на збори до білоруської армії призвуть близько дев'яти тисяч запасників, що можна порівняти з мобілізаційним планом цього року.

Фото з білоруських ЗМІ

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