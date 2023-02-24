У Білорусі наказали підготувати ракетну техніку до бойового застосування
У Білорусі один із ракетних підрозділів отримав завдання відпрацювати підготовку до бойового використання. Білоруське військове командування не назвало номер військової частини.
Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Республіки Білорусь.
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Активізація ракетних військ Білорусі
Згідно із наказом по міноборони Республіки Білорусь, один із ракетних підрозділів збройних сил цієї країни отримав завдання передислокуватися у заданий район.
Про яку саме військову частину йдеться, не повідомляється.
Підготовка техніки
Завдання перед ракетним підрозділом поставили наступне:
- відпрацювати комплекс заходів з обладнання району стартових позицій;
- підготувати техніку до бойового використання.
Нагадаємо, що міністерство оборони Білорусі оголосило про наміри сформувати загони із 100-150 тисяч ополченців під тиском військово-політичного командування російської федерації.
Додамо, що на збори до білоруської армії призвуть близько дев'яти тисяч запасників, що можна порівняти з мобілізаційним планом цього року.
Фото з білоруських ЗМІ