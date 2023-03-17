В Беларуси сформировали спецподразделение, которое будет разыскивать по стране "диверсантов"

Николай Карпенков

Белорусь сформировала во внутренних войсках "Беркут" и еще несколько новых спецподразделений, которые будут искать по стране "диверсантов".

Об этом сообщил командующий внутренними войсками МВД Беларуси Николай Карпенков, пишет "СБ. Беларусь сегодня".

В Беларуси будут искать "диверсантов"

По его словам, сразу после формирования отрядов "Рысь", "Смерч" и "Честь" в в/ч 3214 комплектуют подразделение "Беркут".

"Истекает его укомплектование, на контрактную службу сюда приходят военнослужащие, которые завершают этой весной срочную военную службу в бригаде спецназа", — рассказал Карпенков.

Как утверждает Карпенков, первостепенная задача "Беркута" сродни и другим недавно созданным отрядам — борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

"Мы создали во всех наших бригадах и отдельных батальонах по всей стране три роты специального назначения и 12 взводов спецназначения. Провели собрание, боевое согласование. Кроме того, планируется формирование путем перераспределения наших ресурсов еще трех подразделений специального назначения — в Гомеле, Гродно и Бресте", – рассказал командующий внутренними войсками.

Напомним, недавно белорусские пограничники пожаловались на своих украинских коллег из-за запугивания и обиды. Они утверждают, что украинцы якобы повесили на границе с Белоруссией "манекен в форме русской армии и назвали его Валерой".