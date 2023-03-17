В Беларуси сформировали спецподразделение, которое будет разыскивать по стране "диверсантов"
Белорусь сформировала во внутренних войсках "Беркут" и еще несколько новых спецподразделений, которые будут искать по стране "диверсантов".
Об этом сообщил командующий внутренними войсками МВД Беларуси Николай Карпенков, пишет "СБ. Беларусь сегодня".
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В Беларуси будут искать "диверсантов"
По его словам, сразу после формирования отрядов "Рысь", "Смерч" и "Честь" в в/ч 3214 комплектуют подразделение "Беркут".
"Истекает его укомплектование, на контрактную службу сюда приходят военнослужащие, которые завершают этой весной срочную военную службу в бригаде спецназа", — рассказал Карпенков.
Как утверждает Карпенков, первостепенная задача "Беркута" сродни и другим недавно созданным отрядам — борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.
"Мы создали во всех наших бригадах и отдельных батальонах по всей стране три роты специального назначения и 12 взводов спецназначения. Провели собрание, боевое согласование. Кроме того, планируется формирование путем перераспределения наших ресурсов еще трех подразделений специального назначения — в Гомеле, Гродно и Бресте", – рассказал командующий внутренними войсками.
Напомним, недавно белорусские пограничники пожаловались на своих украинских коллег из-за запугивания и обиды. Они утверждают, что украинцы якобы повесили на границе с Белоруссией "манекен в форме русской армии и назвали его Валерой".