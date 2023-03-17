У Білорусі сформували спецпідрозділ, який буде розшукувати по країні "диверсантів"
Білорусь сформувала у внутрішніх військах "Беркут" та ще кілька нових спецпідрозділів, які будуть шукати по країні "диверсантів".
Про це повідомив командувач внутрішніх військ МВС Білорусі Микола Карпенков, пише "СБ. Білорусь сьогодні".
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У Білорусі шукатимуть "диверсантів"
За його словами, одразу після формування загонів "Рись", "Смерч" та "Честь" у в/ч 3214 комплектують підрозділ "Беркут".
"Закінчується його укомплектування, на контрактну службу сюди приходять військовослужбовці, які завершують цієї весни термінову військову службу в бригаді спецназу", — розповів Карпенков.
Як стверджує Карпенков, першорядне завдання "Беркуту" те саме, що й в інших нещодавно створених загонів — боротьба з диверсійно-розвідувальними групами та незаконними збройними формуваннями.
"Ми створили у всіх наших бригадах та окремих батальйонах по всій країні три роти спеціального призначення та 12 взводів спецпризначення. Провели збори, бойове злагодження. Крім того, планується формування шляхом перерозподілу наших ресурсів ще трьох підрозділів спеціального призначення — у Гомелі, Гродно та Бресті", — розповів командувач внутрішніх військ.
Нагадаємо, нещодавно білоруські прикордонники пожалілися на своїх українських колег через залякування та образи. Вони стверджують, що українці нібито повісили на кордоні з Білоруссю "манекен у формі російської армії і назвали його Валерою".