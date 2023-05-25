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В Беларуси создали подразделение по борьбе с "ДРГ"

25 мая 2023 04:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Беларуси создали подразделение по борьбе с "ДРГ"
Солдат белорусской армии. Фото: t.me/modmilby
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Беларуси боятся повтора на своей территории событий, произошедшие в последние дни в Белгородской области. Там сформировали новое специальное подразделение.

Задачей этого подразделения будет противодействие диверсионным и разведывательным группам в приграничных районах. Об этом сообщает белорусское МВД.

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"Наши сотрудники сегодня несут службу по охране общественного порядка в приграничных районах — не только с Украиной, но и в целом по периметру границы", — заявил глава белорусского министерства.

Известно, что новое подразделение было создано при внутренних войсках МВД Беларуси и оно уже начало службу.

Напомним, программа-максимум российской военной оппозиции, в которую входит легион "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса (РДК), — устранение президента РФ Владимира Путина и смена режима на свободный и демократический. Следовательно, не исключено, что после освобождения Белгородщины будет Курск, Брянск и даже Москва.

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