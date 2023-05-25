В Беларуси создали подразделение по борьбе с "ДРГ"
В Беларуси боятся повтора на своей территории событий, произошедшие в последние дни в Белгородской области. Там сформировали новое специальное подразделение.
Задачей этого подразделения будет противодействие диверсионным и разведывательным группам в приграничных районах. Об этом сообщает белорусское МВД.
"Наши сотрудники сегодня несут службу по охране общественного порядка в приграничных районах — не только с Украиной, но и в целом по периметру границы", — заявил глава белорусского министерства.
Известно, что новое подразделение было создано при внутренних войсках МВД Беларуси и оно уже начало службу.
Напомним, программа-максимум российской военной оппозиции, в которую входит легион "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса (РДК), — устранение президента РФ Владимира Путина и смена режима на свободный и демократический. Следовательно, не исключено, что после освобождения Белгородщины будет Курск, Брянск и даже Москва.