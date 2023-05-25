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У Білорусі створили підрозділ для боротьби з "ДРГ"

25 травня 2023 04:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Білорусі створили підрозділ для боротьби з "ДРГ"
Солдат білоруської армії. Фото: t.me/modmilby
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Білорусі бояться повтору на своїй території подій, що сталися останніми днями у Бєлгородській області. Там сформували новий спеціальний підрозділ.

Завданням цього підрозділу буде протидія диверсійним та розвідувальним групам у прикордонних районах. Про це повідомляє білоруське МВС.

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"Наші співробітники сьогодні несуть службу з охорони громадського порядку у прикордонних районах — не лише з Україною, а й загалом по периметру кордону", — заявив очільник білоруського міністерства.

Відомо, що новий підрозділ створили при внутрішніх військах МВС Білорусі і він уже розпочав службу.

Нагадаємо, програма-максимум російської військової опозиції, куди входить легіон "Свобода России" та Російського добровольчого корпусу (РДК), — усунення президента РФ Володимира Путіна та зміна режиму на вільний і демократичний. Відтак не виключено, що після звільнення Бєлгородщини буде Курськ, Брянськ і, навіть, Москва.

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