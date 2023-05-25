У Білорусі створили підрозділ для боротьби з "ДРГ"
У Білорусі бояться повтору на своїй території подій, що сталися останніми днями у Бєлгородській області. Там сформували новий спеціальний підрозділ.
Завданням цього підрозділу буде протидія диверсійним та розвідувальним групам у прикордонних районах. Про це повідомляє білоруське МВС.
"Наші співробітники сьогодні несуть службу з охорони громадського порядку у прикордонних районах — не лише з Україною, а й загалом по периметру кордону", — заявив очільник білоруського міністерства.
Відомо, що новий підрозділ створили при внутрішніх військах МВС Білорусі і він уже розпочав службу.
Нагадаємо, програма-максимум російської військової опозиції, куди входить легіон "Свобода России" та Російського добровольчого корпусу (РДК), — усунення президента РФ Володимира Путіна та зміна режиму на вільний і демократичний. Відтак не виключено, що після звільнення Бєлгородщини буде Курськ, Брянськ і, навіть, Москва.