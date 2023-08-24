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В Беларуси "вагнеровцы" активно разбирают свои лагеря, — СМИ

24 августа 2023 16:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Беларуси "вагнеровцы" активно разбирают свои лагеря, — СМИ
На спутниковых снимках можно увидеть разбор "вагнеровцами" своих лагерей. Источник: Радыё Свабода
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Журналисты белорусского издания "Радыё Свабода" получили эксклюзивные спутниковые снимки от Planet Labs. На них заметно, как "вагнеровцы" демонируют свой лагерь в селе Цель, возле Осиповичей.

Об этом пишет Радыё Свабода.

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Лагерей становится все меньше

По состоянию на 23 августа 2023 в лагере северной части военной базы стало на 65 палаток меньше, до этого было около 129.

Также в западной части лагеря военной базы наемники разобрали около 27 (до этого цифра достигала 64).

Кроме того, в центре военного городка исчезли девять палаток из около 80.

Сравнение общего вида лагеря. Слева фото от 1 августа 2023 года, справа от 23 августа 2023 года.
Сравнение общего вида лагеря за разные даты. Источник: Радыё Свабода
Сравнение северной части лагеря. Слева фото от 1 августа 2023 года, справа от 23 августа 2023 года.
Сравнение северной части лагеря за разные даты. Источник: Радыё Свабода.

"Так, из 273 жилых палаток демонтировано около 101. Если учесть, что каждая из палаток может вместить около 20 бойцов, то можно говорить о том, что территорию воинской части в селе Цель могли покинуть около 2020 находившихся там вагнеровцев из около 5000", — отметили в сообщении.

Процесс демонтажа палаток в северной части военной базы. Съемка 14 августа 2023г.
Процесс демонтажа палаток. Источник: Радио Свобода

Однако сокращение количества оборудования невелико.

Передвижение наемников

В издании отметили, что демонтировать первые палатки начали 1 августа.

"Куда могут везти эти палатки и оставили ли наемники "Вагнера" ​​территорию Беларуси, неизвестно. На доступных редакции спутниковых снимках не видно формирования подобных палаточных городков на территории других белорусских полигонов или воинских частей. Но мы продолжаем следить за ситуацией", — написали журналисты.

Напомним, бойцы ЧВК "Вагнер" заявляют, что находятся на низком старте и отправляются. Правда, куда именно не указали. Так они отреагировали на смерть своего главаря Пригожина.

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