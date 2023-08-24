В Беларуси "вагнеровцы" активно разбирают свои лагеря, — СМИ
Журналисты белорусского издания "Радыё Свабода" получили эксклюзивные спутниковые снимки от Planet Labs. На них заметно, как "вагнеровцы" демонируют свой лагерь в селе Цель, возле Осиповичей.
Об этом пишет Радыё Свабода.
Лагерей становится все меньше
По состоянию на 23 августа 2023 в лагере северной части военной базы стало на 65 палаток меньше, до этого было около 129.
Также в западной части лагеря военной базы наемники разобрали около 27 (до этого цифра достигала 64).
Кроме того, в центре военного городка исчезли девять палаток из около 80.
"Так, из 273 жилых палаток демонтировано около 101. Если учесть, что каждая из палаток может вместить около 20 бойцов, то можно говорить о том, что территорию воинской части в селе Цель могли покинуть около 2020 находившихся там вагнеровцев из около 5000", — отметили в сообщении.
Однако сокращение количества оборудования невелико.
Передвижение наемников
В издании отметили, что демонтировать первые палатки начали 1 августа.
"Куда могут везти эти палатки и оставили ли наемники "Вагнера" территорию Беларуси, неизвестно. На доступных редакции спутниковых снимках не видно формирования подобных палаточных городков на территории других белорусских полигонов или воинских частей. Но мы продолжаем следить за ситуацией", — написали журналисты.
Напомним, бойцы ЧВК "Вагнер" заявляют, что находятся на низком старте и отправляются. Правда, куда именно не указали. Так они отреагировали на смерть своего главаря Пригожина.