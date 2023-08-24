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У Білорусі "вагнерівці" активно розбирають свої табори, — ЗМІ

24 серпня 2023 16:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Білорусі "вагнерівці" активно розбирають свої табори, — ЗМІ
На супутникових знімках можна побачити розбір "вагнерівцями" своїх таборів. Джерело: Радыё Свабода
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Журналісти білоруського видання "Радыё Свабода" отримали ексклюзивні супутникові знімки від Planet Labs. На них помітно, як "вагнерівці" демонують свій табір у селі Цель, яке біля Осиповичів.

Про це пише Радыё Свабода.

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Таборів стає все менше

Станом на 23 серпня 2023 року у таборі північної частини військової бази стало на 65 наметів менше, до цього було біля 129.

Також в західній частині табору військової бази найманці розібрали близько 27 (до цього цифра сягала 64).

Крім того, у центрі військового містечка зникло дев'ять наметів із близько 80. 

Порівняння загального вигляду табору. Зліва фото від 1 серпня 2023 року, праворуч від 23 серпня 2023 року.
Порівняння загального вигляду табору за різні дати. Джерело: Радыё Свабода
Порівняння північної частини табору. Зліва фото від 1 серпня 2023 року, праворуч від 23 серпня 2023 року.
Порівняння північної частини табору за різні дати. Джерело: Радыё Свабода

"Так, із 273 житлових наметів демонтовано близько 101. Якщо врахувати, що кожен із наметів може вмістити близько 20 бійців, то можна говорити про те, що територію військової частини в селі Цель могли покинути близько 2020 вагнерівців із близько 5000, які там перебували", — зазначили у повідомленні.

Процес демонтажу наметів у північній частині військової бази. Зйомка 14 серпня 2023 року.
Процес демонтажу наметів. Джерело: Радыё Свабода

Проте скорочення кількості обладнання є невеликим.

Пересування найманців

У виданні зазначили, що демонтувати перші намети розпочали 1 серпня. 

"Куди можуть везти ці намети і чи залишили найманці "Вагнера" ​​територію Білорусі, невідомо. На доступних редакції супутникових знімках не видно формування подібних наметових містечок на території інших білоруських полігонів чи військових частин. Але ми продовжуємо стежити за ситуацією", — додали журналісти.

Нагадаємо, бійці ПВК "Вагнер" заявляють, що перебувають на низькому старті і вирушають. Щоправда, куди саме, не вказали. Так вони відреагували на смерть свого ватажка Пригожина.

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