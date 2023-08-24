У Білорусі "вагнерівці" активно розбирають свої табори, — ЗМІ
Журналісти білоруського видання "Радыё Свабода" отримали ексклюзивні супутникові знімки від Planet Labs. На них помітно, як "вагнерівці" демонують свій табір у селі Цель, яке біля Осиповичів.
Про це пише Радыё Свабода.
Таборів стає все менше
Станом на 23 серпня 2023 року у таборі північної частини військової бази стало на 65 наметів менше, до цього було біля 129.
Також в західній частині табору військової бази найманці розібрали близько 27 (до цього цифра сягала 64).
Крім того, у центрі військового містечка зникло дев'ять наметів із близько 80.
"Так, із 273 житлових наметів демонтовано близько 101. Якщо врахувати, що кожен із наметів може вмістити близько 20 бійців, то можна говорити про те, що територію військової частини в селі Цель могли покинути близько 2020 вагнерівців із близько 5000, які там перебували", — зазначили у повідомленні.
Проте скорочення кількості обладнання є невеликим.
Пересування найманців
У виданні зазначили, що демонтувати перші намети розпочали 1 серпня.
"Куди можуть везти ці намети і чи залишили найманці "Вагнера" територію Білорусі, невідомо. На доступних редакції супутникових знімках не видно формування подібних наметових містечок на території інших білоруських полігонів чи військових частин. Але ми продовжуємо стежити за ситуацією", — додали журналісти.
Нагадаємо, бійці ПВК "Вагнер" заявляють, що перебувають на низькому старті і вирушають. Щоправда, куди саме, не вказали. Так вони відреагували на смерть свого ватажка Пригожина.