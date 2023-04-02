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В беларуси приняли решение перебросить ядерное оружие поближе к западным границам

2 апреля 2023 21:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Посол рф в Минске Борис Грызлов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Посол рф в Минске, Борис Грызлов, заявил, что ядерное оружие будет размещено в хранилище, которое будет подготовлено в беларуси до 1 июля. Он отметил, что оружие будет придвинуто к западным границам Союзного государства, чтобы обеспечить безопасность россии и ее союзников.

Об этом пишет РИА Новости.

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Заявление Грызлова

Заявление Бориса Грызлова вызвало обеспокоенность в Европе и США, которые выразили свою озабоченность и призвали рф воздержаться от размещения ядерного оружия в беларуси. В ЕС обеспокоены возможностью угрозы со стороны россии и призывают ее соблюдать международные договоры, а в США говорят, что такой шаг россии может привести к новой гонке вооружений и угрожать мировой безопасности.

В свою очередь, москва отрицает наличие каких-либо нарушений договоров и заявляет, что размещение ядерного оружия в беларуси является необходимым для обеспечения своей безопасности и защиты своих интересов. 

Россия также отмечает, что другие страны, включая США, располагают своими ядерными вооружениями на границах россии, что создает угрозу ее национальной безопасности.

Размещение ядерного оружия в беларуси может иметь серьезные последствия для мировой безопасности и привести к обострению отношений между россией и ее западными соседями. Однако, россия продолжает утверждать, что ее действия направлены на защиту национальных интересов и являются необходимыми для обеспечения безопасности региона.

Вместе с тем, решение о размещении ядерного оружия в беларуси будет иметь долгосрочные последствия, которые могут повлиять на будущее отношений между россией и ее западными соседями. Будущее этого региона и его стабильность зависят от того, насколько готовы стороны к диалогу и компромисс

Напомним, что самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что готов договориться с путиным разместить стратегическое ядерное оружие в своей стране. По его словам, это пригодится в случае нарастания угроз.

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