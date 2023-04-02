У білорусі вирішили перекинути ядерну зброю ближче до західних кордонів

Посол рф в Мінську Борис Гризлов

Посол рф в Мінську Борис Гризлов заявив, що ядерна зброя буде розміщена в сховищі, яке буде підготовлено в білорусі до 1 липня. Він зазначив, що зброя буде присунута до західних кордонів Союзної держави, щоб забезпечити безпеку росії та її союзників.

Про це пише РИА Новости.

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Заява Гризлова

Заява Бориса Гризлова викликала стурбованість у Європі та США, які висловили свою стурбованість і закликали рф утриматися від розміщення ядерної зброї в білорусі. У ЄС стурбовані можливістю загрози з боку росії та закликають її дотримуватися міжнародних договорів, а в США кажуть, що такий крок росії може призвести до нових перегонів озброєнь і загрожувати світовій безпеці.

Своєю чергою, москва заперечує наявність будь-яких порушень договорів і заявляє, що розміщення ядерної зброї в білорусії є необхідним для забезпечення безпеки та захисту своїх інтересів.

Росія також зазначає, що інші країни, включаючи США, мають свої ядерні озброєння на кордонах росії, що створює загрозу її національній безпеці.

Розміщення ядерної зброї в білорусі може мати серйозні наслідки для світової безпеки та призвести до загострення відносин між росією та її західними сусідами. Однак росія продовжує стверджувати, що її дії спрямовані на захист національних інтересів і є необхідними для забезпечення безпеки регіону.

Водночас рішення про розміщення ядерної зброї у білорусі матиме довгострокові наслідки, які можуть вплинути на майбутнє відносин між росією та її західними сусідами. Майбутнє цього регіону та його стабільність залежать від того, наскільки готові сторони до діалогу та компромісу.

Нагадаємо, що самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що готовий домовитися з путіним розмістити стратегічну ядерну зброю у своїй країні. За його словами, це стане в пригоді у разі наростання загроз.