В Беларуси владелец бара просидел полгода в СИЗО из-за песни "Океана Эльзы"

Супруги провели в СИЗО шесть месяцев

Владелец бара, где спели песню "Океан Эльзы", осуждён на 2,5 года ограничения свободы. До оглашения приговора суда он с женой провёл шесть месяцев в СИЗО.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

Решение суда

Сегодня стало известно, владелец минского бара "Банки-Бутылки" Андрей Жук, 31 января был осуждён по ч.1 ст. 342 УК Беларуси (Активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Мужчина приговорён к 2,5 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, известное в Беларуси как "химия". Какой приговор получила его супруга Мария — неизвестно.

Как сообщают правозащитники, владельца бара и его жену освободили из-под стражи после оглашения приговора.

Криминальное преследование из-за песни

3 августа 2022 года на террасе минского бара "Банки-бутылки" прошел уличный концерт певицы Мерием Герасименко. Во время концерта, девушка спела песню "Обійми" группы "Океан Эльзи" в поддержку Украины.

После этого силовики задержали девушку и дважды арестовали на 15 суток. Через некоторое время певицу приговорили к трем годам "домашней химии".

"Домашняя химия" — это когда в приговоре используется формулировка "без направления в исправительное учреждение открытого типа". При этом виде наказания осужденный находится дома, но под постоянным пристальным контролем милиции.

После концерта был задержан и владелец бара Андрей Жук вместе с женой.

