В Беларуси владелец бара просидел полгода в СИЗО из-за песни "Океана Эльзы"
Владелец бара, где спели песню "Океан Эльзы", осуждён на 2,5 года ограничения свободы. До оглашения приговора суда он с женой провёл шесть месяцев в СИЗО.
Об этом сообщают белорусские СМИ.
-
Патриотическое оригами: патрульные в Одесской области вместе с детьми отметили День государственного герба Украины
-
Надя Дорофеева выполнила завещание украинского защитника, который погиб на войне
-
Лавины и дожди: синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды завтра
-
Николаевская "Могилянка" будет жить: корпуса ВУЗов активно восстанавливают
-
В Киевской области четверо мужчин провалились под лед: троих спасли, еще одного ищут
-
Методический терроризм: Гуменюк объяснила, почему оккупанты постоянно обстреливают Очаков на Николаевщине
-
Дуда объяснил, почему Польша не может так просто передать Украине истребители F-16
-
Одесса романтичная: город глазами фотографа Новини.LIVE
-
ВСУ сбили российский самолет Су-25 и несколько БпЛА: детали
-
Оккупанты в Запорожской области заставляют школьников петь гимн россии, — Генштаб
Решение суда
Сегодня стало известно, владелец минского бара "Банки-Бутылки" Андрей Жук, 31 января был осуждён по ч.1 ст. 342 УК Беларуси (Активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).
Мужчина приговорён к 2,5 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, известное в Беларуси как "химия". Какой приговор получила его супруга Мария — неизвестно.
Как сообщают правозащитники, владельца бара и его жену освободили из-под стражи после оглашения приговора.
Криминальное преследование из-за песни
3 августа 2022 года на террасе минского бара "Банки-бутылки" прошел уличный концерт певицы Мерием Герасименко. Во время концерта, девушка спела песню "Обійми" группы "Океан Эльзи" в поддержку Украины.
После этого силовики задержали девушку и дважды арестовали на 15 суток. Через некоторое время певицу приговорили к трем годам "домашней химии".
"Домашняя химия" — это когда в приговоре используется формулировка "без направления в исправительное учреждение открытого типа". При этом виде наказания осужденный находится дома, но под постоянным пристальным контролем милиции.
После концерта был задержан и владелец бара Андрей Жук вместе с женой.