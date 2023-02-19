У Білорусі власник бару просидів півроку у СІЗО через пісню "Океану Ельзи"

Подружжя провело у СІЗО шість місяців

Власника бару, де заспівали пісню "Океан Ельзи", засуджено на 2,5 роки обмеження волі. До оголошення вироку суду він із дружиною провів шість місяців у СІЗО.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Вирок суду

Сьогодні стало відомо, власника мінського бару "Банки-Пляшки" Андрія Жука, 31 січня було засуджено за ч.1 ст. 342 КК Білорусі (Активна участь у діях, що грубо порушують громадський порядок).

Чоловіка засуджено до 2,5 років обмеження волі з направленням до виправної установи відкритого типу, відомої в Білорусі як "хімія". Який вирок отримала його дружина Марія — невідомо.

Як повідомляють правозахисники, власника бару та його дружину звільнили з-під варти після оголошення вироку.

Кримінальне переслідування через пісню

3 серпня 2022 року на терасі мінського бару "Банки-пляшки" пройшов вуличний концерт співачки Мерієм Герасименко. Під час концерту дівчина заспівала пісню "Обійми" гурту "Океан Ельзи" на підтримку України.

Після цього силовики затримали дівчину та двічі заарештували на 15 діб. За деякий час співачку засудили до трьох років "домашньої хімії".

"Домашня хімія" — це коли у вироку використовується формулювання "без направлення до виправної установи відкритого типу". При цьому виді покарання засуджений перебуває вдома, але під постійним пильним контролем міліції.

Після концерту був затриманий і власник бару Андрій Жук разом із дружиною.