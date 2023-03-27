В Болгарии начала работать посол Украины Олеся Илащук, несмотря на отсутствие опыта такой работы

Олеся Илащук

Олеся Илащук, назначенная в декабре 2022 года чрезвычайным и полномочным послом Украины в Болгарии, прибыла в Софию и приступила к исполнению обязанностей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Олега Николенко.

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По данным издания, о начале работы Илащук в Болгарии также сообщили из посольства руководителям структурных подразделений МИДа во внутренней рассылке.

Отмечается, что у Олеся Илащук нет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

Напомним, в конце декабря на должность посла Украины в Болгарии назначили неквалифицированного кадра Олесю Илащук.

"Илащук получила диплом с отличием по специальности "Краиноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы. Свободно владеет английским языком", — говорится в комментарии МИД.

При этом в ведомстве уточнили, что назначение неквалифицированных кадров на должности послов является обычной практикой.