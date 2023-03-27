У Болгарії почала працювати посол України Олеся Ілащук попри відсутність досвіду такої роботи

Олеся Ілащук

Олеся Ілащук, призначена в грудні 2022 року надзвичайним і повноважним послом України в Болгарії, прибула до Софії та взялася до виконання обов’язків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речника міністерства закордонних справ Олега Ніколенка.

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За даними видання, про початок роботи Ілащук у Болгарії також повідомили з посольства керівникам структурних підрозділів МЗС у внутрішній розсилці.

Зазначається, що Олеся Ілащук не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціювалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Нагадаємо, наприкінці грудня на посаду посла України у Болгарії призначили некваліфікованого кадра Олесю Ілащук.

"Ілащук здобула диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою", — йдеться у коментарі МЗС.

При цьому у відомстві уточнили, що призначення некваліфікованих кадрів на посади послів є звичайною практикою.