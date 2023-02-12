В Бразилии мать почти 20 лет держала в частной тюрьме свою дочь

Жертву нашли в самовольной камере со связанными руками и ногами, она жила в нездоровых условиях, голодала и испытывала жажду

В Бразилии в регионе Байшада-Мараньенси мать почти 20 лет держала свою дочь в камере. 39-летнюю женщину спасли правоохранители. Она была связана и голодна.

Об этом пишет g1.globo.com.

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По словам правоохранителей, жертву обнаружили внутри импровизированной камеры с прикованными ногами и связанными руками. Женщина жила в нездоровых условиях, голодала и испытывала жажду. При задержании мать жертвы обладала видимыми признаками алкогольного опьянения.

После спасения женщины пострадавшей оказали медицинскую помощь. По данным полиции, мать заключила потерпевшую под предлогом психических расстройств, которые начались после потери двух детей в молодости. В результате она якобы стала агрессивной личностью.

Гражданская полиция арестовала мать и мужчину, ответственных за ключ от импровизированной камеры. Правоохранители будут продолжать расследование по установлению участников или соучастников преступления.

Напомним, в Перу группа представителей коренных народов взяла в заложники 248 туристов-пассажиров прогулочного судна. Индейцы требовали внимания властей к проблеме разлива нефти из поврежденного трубопровода, в результате чего погибли местные жители.