В Бразилии мать почти 20 лет держала в частной тюрьме свою дочь
В Бразилии в регионе Байшада-Мараньенси мать почти 20 лет держала свою дочь в камере. 39-летнюю женщину спасли правоохранители. Она была связана и голодна.
Об этом пишет g1.globo.com.
-
Гвардиола о травме Холанда: сыграет ли нападающий против "Арсенала"
-
В Украине подорожали соль и мука: какие сейчас цены
-
"Манчестер сити" победил "Астон Виллу" и сократил отставание от "Арсенала" до трех очков
-
В Генштабе рассказали об ударах по оккупантам сегодня
-
На Земле начались проблемы из-за мощной вспышки на Солнце: впечатляющие кадры
-
Как Иран отправлял ударные дроны рф: разъяснение СМИ
-
В какое время суток лучше всего летать на самолетах: мнение экспертов
-
Есть сопротивление: Зеленский рассказал про атомные санкции против рф
-
В Бердянске оккупанты разогнали пенсионеров выстрелами возле почты
-
Оккупанты атаковали дронами Днепропетровщину: сообщают о взрывах
Подробности
По словам правоохранителей, жертву обнаружили внутри импровизированной камеры с прикованными ногами и связанными руками. Женщина жила в нездоровых условиях, голодала и испытывала жажду. При задержании мать жертвы обладала видимыми признаками алкогольного опьянения.
После спасения женщины пострадавшей оказали медицинскую помощь. По данным полиции, мать заключила потерпевшую под предлогом психических расстройств, которые начались после потери двух детей в молодости. В результате она якобы стала агрессивной личностью.
Гражданская полиция арестовала мать и мужчину, ответственных за ключ от импровизированной камеры. Правоохранители будут продолжать расследование по установлению участников или соучастников преступления.
Напомним, в Перу группа представителей коренных народов взяла в заложники 248 туристов-пассажиров прогулочного судна. Индейцы требовали внимания властей к проблеме разлива нефти из поврежденного трубопровода, в результате чего погибли местные жители.