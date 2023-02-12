Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Бразилії мати майже 20 років тримала в приватній в'язниці свою доньку arrow

У Бразилії мати майже 20 років тримала в приватній в'язниці свою доньку

12 лютого 2023 19:52
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
У Бразилії мати майже 20 років тримала в приватній в'язниці свою доньку
Жертву знайшли в самовільній камері зі зв'язаними руками та ногами, вона жила в нездорових умовах, голодувала та відчувала спрагу
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

У Бразилії в регіоні Байшада-Мараньєнсі матір майже 20 років тримала свою доньку у камері. 39-річну жінку врятували правоохоронці. Вона була зв'язаною та голодною.

Про це пише g1.globo.com.

Читайте також:

Деталі

За словами правоохоронців, жертву знайшли всередині імпровізованої камери з прикутими ногами та зв’язаними руками. Жінка жила у нездорових умовах, голодувала і відчувала спрагу. При затриманні мати жертви мала видимі ознаки алкогольного сп’яніння.

Після порятунку жінки потерпілій надали медичну допомогу. За даними поліції, матір ув'язнила потерпілу під приводом психічних розладів, які почалися після втрати двох дітей у молодості. В результаті вона нібито стала агресивною особою.

Цивільна поліція заарештувала матір і чоловіка, відповідальних за ключ від імпровізованої камери. Правоохоронці продовжуватимуть розслідування щодо встановлення учасників чи співучасників злочину.

Нагадаємо, у Перу група представників корінних народів взяла в заручники 248 туристів-пасажирів прогулянкового судна. Індіанці вимагали уваги влади до проблеми розливу нафти із пошкодженого трубопроводу, через що загинули місцеві жителі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

23:52 Чому смартфони нагріваються та як усунути цю проблему

23:40 Гвардіола про травму Холанда: чи зіграє нападник проти "Арсеналу"

23:23 В Україні здорожчали сіль та борошно: які зараз ціни

Новина з відео

23:10 "Манчестер сіті" переміг "Астон Віллу" й скоротив відставання від "Арсеналу" до трьох очок

23:05 У Генштабі розповіли про удари по окупантах сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:52 На Землі почалися проблеми через потужний спалах на Сонці: вражаючі кадри

22:20 Як Іран відправляв ударні дрони рф: пояснення ЗМІ

21:47 В який час доби найкраще літати літаками: думка експертів

Новина з відео

21:17 Є опір: Зеленський розповів про атомні санкції проти рф

20:50 У Бердянську окупанти розігнали пенсіонерів пострілами біля пошти

Новина з відео

23:10 "Манчестер сіті" переміг "Астон Віллу" й скоротив відставання від "Арсеналу" до трьох очок

Новина з відео

22:52 На Землі почалися проблеми через потужний спалах на Сонці: вражаючі кадри

Новина з відео

21:17 Є опір: Зеленський розповів про атомні санкції проти рф

Новина з відео

19:30 Вперше в історії: Україна виборола золото на етапі Континентального кубка зі стрибків з трампліна

Новина з відео

19:24 "Лютий буде вирішальним": окупант розповів дружині про ситуацію на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:00 Україна повертається до відключення світла, — ДТЕК

Новина з відео

18:15 Проєкту "Дунайя" на Одещині бути: поки на час війни він на паузі, — Фазіль Аскеров

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 13 лютого: Скорпіонам — не проявляти злість, Рибам — звільнити думки

Новина з відео

17:37 Ситуація на ЗАЕС погіршується і стає небезпечною, — Міненерго

Новина з відео

14:50 Виборів цього року не буде: для цього немає умов, — одеський політконсультант Владислав Станков

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

Актуальне по темі

None 12 Лютий 23:10

Чому смартфони нагріваються та як усунути цю проблему

None 12 Лютий 23:37

Гвардіола про травму Холанда: чи зіграє нападник проти "Арсеналу"

None 12 Лютий 23:05

В Україні здорожчали сіль та борошно: які зараз ціни

None 12 Лютий 23:07

"Манчестер сіті" переміг "Астон Віллу" й скоротив відставання від "Арсеналу" до трьох очок

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB