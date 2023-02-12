У Бразилії мати майже 20 років тримала в приватній в'язниці свою доньку

Жертву знайшли в самовільній камері зі зв'язаними руками та ногами, вона жила в нездорових умовах, голодувала та відчувала спрагу

У Бразилії в регіоні Байшада-Мараньєнсі матір майже 20 років тримала свою доньку у камері. 39-річну жінку врятували правоохоронці. Вона була зв'язаною та голодною.

Про це пише g1.globo.com.

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За словами правоохоронців, жертву знайшли всередині імпровізованої камери з прикутими ногами та зв’язаними руками. Жінка жила у нездорових умовах, голодувала і відчувала спрагу. При затриманні мати жертви мала видимі ознаки алкогольного сп’яніння.

Після порятунку жінки потерпілій надали медичну допомогу. За даними поліції, матір ув'язнила потерпілу під приводом психічних розладів, які почалися після втрати двох дітей у молодості. В результаті вона нібито стала агресивною особою.

Цивільна поліція заарештувала матір і чоловіка, відповідальних за ключ від імпровізованої камери. Правоохоронці продовжуватимуть розслідування щодо встановлення учасників чи співучасників злочину.

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