В Бразилии изменили позицию по аресту Путина
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что решение о том, будет ли арестован президент РФ Владимир Путин, будут принимать судебные власти Бразилии.
Об этом сообщает Reuters.
Арестует ли Бразилия Путина
Силва заявил, что судебные власти Бразилии будут решать, будет ли арестован российский президент Владимир Путин, если он посетит саммит G20 в следующем году.
Он также отметил необходимость пересмотреть присоединение Бразилии к Международному уголовному суду, поскольку такие страны, как США, Китай и Индия этого не сделали, а Бразилия подписала Римский устав, который привел к учреждению МКС.
"Я хочу знать, почему США, Индия и Китай не подписали договор о МКС и почему наша страна его подписала", — сказал Лула.
Путин пропустил последние два саммита G20 на Бали и в Нью-Дели, и Россию представлял ее министр иностранных дел Сергей Лавров.
Напомним, что совсем недавно Силва отметил, что Путина будут рады видеть на саммите в 2024 году. По его словам, посетители найдут "атмосферу мира" и его "ни в коем случае не арестуют".