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В Бразилии изменили позицию по аресту Путина

11 сентября 2023 13:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Бразилии изменили позицию по аресту Путина
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что решение о том, будет ли арестован президент РФ Владимир Путин, будут принимать судебные власти Бразилии.

Об этом сообщает Reuters.

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Силва заявил, что судебные власти Бразилии будут решать, будет ли арестован российский президент Владимир Путин, если он посетит саммит G20 в следующем году.

Он также отметил необходимость пересмотреть присоединение Бразилии к Международному уголовному суду, поскольку такие страны, как США, Китай и Индия этого не сделали, а Бразилия подписала Римский устав, который привел к учреждению МКС.

"Я хочу знать, почему США, Индия и Китай не подписали договор о МКС и почему наша страна его подписала", — сказал Лула.

Путин пропустил последние два саммита G20 на Бали и в Нью-Дели, и Россию представлял ее министр иностранных дел Сергей Лавров.

Напомним, что совсем недавно Силва отметил, что Путина будут рады видеть на саммите в 2024 году. По его словам, посетители найдут "атмосферу мира" и его "ни в коем случае не арестуют".

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