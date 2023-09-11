В Бразилии изменили позицию по аресту Путина

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Фото: Reuters

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что решение о том, будет ли арестован президент РФ Владимир Путин, будут принимать судебные власти Бразилии.

Об этом сообщает Reuters.

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Силва заявил, что судебные власти Бразилии будут решать, будет ли арестован российский президент Владимир Путин, если он посетит саммит G20 в следующем году.

Он также отметил необходимость пересмотреть присоединение Бразилии к Международному уголовному суду, поскольку такие страны, как США, Китай и Индия этого не сделали, а Бразилия подписала Римский устав, который привел к учреждению МКС.

"Я хочу знать, почему США, Индия и Китай не подписали договор о МКС и почему наша страна его подписала", — сказал Лула.

Путин пропустил последние два саммита G20 на Бали и в Нью-Дели, и Россию представлял ее министр иностранных дел Сергей Лавров.

Напомним, что совсем недавно Силва отметил, что Путина будут рады видеть на саммите в 2024 году. По его словам, посетители найдут "атмосферу мира" и его "ни в коем случае не арестуют".