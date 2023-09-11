У Бразилії змінили позицію щодо арешту Путіна

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва. Фото: Reuters

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що рішення про те, чи буде заарештовано президента РФ Володимира Путіна, прийматиме судова влада Бразилії.

Про це повідомляє Reuters.

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Сілва заявив, що судова влада Бразилії вирішуватиме, чи буде заарештований російський президент Володимир Путін, якщо він відвідає саміт G20 наступного року.

Він також наголосив на необхідності переглянути приєднання Бразилії до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі країни, як США, Китай та Індія, цього не зробили, а Бразилія підписала Римський статут, який призвів до заснування МКС.

"Я хочу знати, чому США, Індія та Китай не підписали договір про МКС і чому наша країна його підписала", — сказав Лула.

Зазначимо, що Путін пропустив останні два саміти G20 на Балі та в Нью-Делі, і Росію представляв її міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Сілва зазначив, що Путіна будуть раді бачити на саміті у 2024 році. За його словами, відвідувачі знайдуть "атмосферу миру" і його "ні в якому разі не заарештують".