В Брянской области трое российских военных подорвались на мине

Российские военные. Фото: росСМИ

В приграничном районе Брянской области трое российских военных подорвались на своей же мине. Все сразу скончались на месте.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

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Военные РФ подорвались на своей же мине

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, трое мобилизованных военных на служебном авто выехали "на задание". Через несколько часов военные перестали выходить на связь, к ним отправили поисковую группу.

"В результате была обнаружена уничтоженная "Нива", а также тела погибших военных. По предварительным данным, они подорвались на противотанковой мине, которую ранее установили саперы другого российского подразделения", — рассказывают в Telegram-канале.

Напомним, 17 июля в России разбился самолет Су-25. Истребитель упал в море в районе Ейска. Пилот успел катапультироваться.