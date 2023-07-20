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У Брянській області троє російських військових підірвалися на міні

20 липня 2023 11:40
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У Брянській області троє російських військових підірвалися на міні
Російські військові. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У прикордонному районі Брянської області троє російських військових підірвалися на своїй же міні. Усі одразу померли на місці.

Про це повідомили російські Telegram-канали

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Військові РФ підірвалися на своїй же міні

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, троє мобілізованих військових на службовому авто виїхали "на завдання". За кілька годин військові перестали виходити на зв'язок, до них відправили пошукову групу.

"У результаті було виявлено знищену "Ниву", а також тіла загиблих військових. За попередніми даними, вони підірвалися на протитанковій міні, яку раніше встановили сапери іншого російського підрозділу", — розповідають в Telegram-каналі. 

скріншот

Нагадаємо, 17 липня в Росії розбився літак Су-25. Винищувач впав у море в районі Єйська. Пілот встиг катапультуватись.  

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