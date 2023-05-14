В Брянской области заявили о дроновой атаке на завод

Взрывы произошли в Брянской области в России. Иллюстративное фото: российские СМИ

Россияне заявили, что вечером, 13 мая, якобы украинский БПЛА атаковал предприятие "Консервсушпрод" в Стародубе Брянской области в России. В результате повреждена крыша здания.

Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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Что произошло

"Украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания", — говорится в сообщении.

Как отмечает Богомаз, на месте работают оперативные службы.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что совсем скоро будут предприняты первые важные шаги украинского контрнаступления. По его словам, РФ точно это ощутит.

Также мы сообщали, что вооруженные силы Украины продвинулись вглубь на Бахмутском направлении. В то же время военные РФ неустанно теряют позиции.

Добавим, что 8 мая украинский Генштаб написал, что оккупанты частично сворачивают свою деятельность в оккупированном Скадовске и других населенных пунктах на Левобережье Херсонщины. Сами же оккупанты объявили эвакуацию гражданских и начали мародерство.