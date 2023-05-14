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У Брянській області заявили про дронову атаку на завод

14 травня 2023 00:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Брянській області заявили про дронову атаку на завод
Вибухи, що сталися в Брянській області в Росії. Ілюстративне фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росіяни заявили, що ввечері, 13 травня, нібито український БпЛА атакував підприємство "Консервсушпрод" у Стародубі Брянської області в Росії. В результаті пошкоджено дах будівлі.

Про це повідомляє губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

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Що сталося

"Український безпілотник атакував підприємство Консервсушпрод у Стародубі. Постраждалих немає. Внаслідок скидання боєприпасу пошкоджено дах будівлі", — йдеться в повідомленні.

Як зазначає Богомаз, на місці працюють оперативні служби.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що зовсім скоро буде здійснено перші важливі кроки українського контрнаступу. За його словами, РФ точно це відчує.

Також ми повідомляли, що Збройні сили України просунулися вглиб на Бахмутському напрямку. Натомість військові РФ невпинно втрачають позиції.

Додамо, що 8 травня український Генштаб написав, що окупанти частково згортають свою діяльність в окупованому Скадовську та в інших населених пунтках на Лівобережжі Херсонщини. Самі ж окупанти оголосили евакуацію цивільних та розпочали мародерство. 

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