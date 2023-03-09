В Британии из-за непогоды объявили тревогу 3 уровня, там отменили мероприятия королевы-консорт

Королева-консорт Камилла отказалась от поездок по Британии из-за снегопада и гололеда.

В Великобритании объявили тревогу третьего уровня из-за резкого ухудшения погодных условий. Ожидается мощный снегопад и гололедица.

Об этом сообщает издание Sky.

Непогода накроет Британию

В ближайшие дни на территории Великобритании ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Так, синоптики прогнозируют мощный снегопад, в некоторых регионах толщина снежного покрова составит 40 сантиметров. Также ожидается гололедица.

Поэтому в стране объявлена тревога третьего уровня. В нескольких регионах водителям не рекомендуется уезжать на дороги.

Наиболее сильно пострадают северная Англия и южная Шотландия, где могут даже отключить электроснабжение.

Упразднены мероприятия королевской семьи

Ненастье внесло свои коррективы в активность королевской семьи.

Так, пришлось отменить участие королевы-консорта Камиллы в ряде публичных мероприятий из-за необходимости путешествовать по стране.

Так, были отменены визиты супруги короля Чарльза III на юбилей Британской гоночной школы, а затем на мероприятие в Саффолке.

Фото: Facebook королевской семьи