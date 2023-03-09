В Британии из-за непогоды объявили тревогу 3 уровня, там отменили мероприятия королевы-консорт
В Великобритании объявили тревогу третьего уровня из-за резкого ухудшения погодных условий. Ожидается мощный снегопад и гололедица.
Об этом сообщает издание Sky.
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Непогода накроет Британию
В ближайшие дни на территории Великобритании ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Так, синоптики прогнозируют мощный снегопад, в некоторых регионах толщина снежного покрова составит 40 сантиметров. Также ожидается гололедица.
Поэтому в стране объявлена тревога третьего уровня. В нескольких регионах водителям не рекомендуется уезжать на дороги.
Наиболее сильно пострадают северная Англия и южная Шотландия, где могут даже отключить электроснабжение.
Упразднены мероприятия королевской семьи
Ненастье внесло свои коррективы в активность королевской семьи.
Так, пришлось отменить участие королевы-консорта Камиллы в ряде публичных мероприятий из-за необходимости путешествовать по стране.
Так, были отменены визиты супруги короля Чарльза III на юбилей Британской гоночной школы, а затем на мероприятие в Саффолке.
Фото: Facebook королевской семьи