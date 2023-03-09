У Британії через негоду оголосили тривогу 3 рівня, там скасували заходи королеви-консорт
У Великій Британії оголосили тривогу третього рівня через різке погіршення погодних умов. Очікуються потужний снігопад та ожеледиця.
Про це повідомляє видання Sky.
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Негода накриє Британію
У найближчі дні на території Великої Британії очікується різке погіршення погодних умов.
Так, синоптики прогнозують потужний снігопад, у деяких регіонах товщина снігового покрову становитиме до 40 сантиметрів. Також очікується ожеледиця.
Через це у країні оголошено тривогу третього рівня. У кількох регіонах водіям не рекомендується виїжджати на дороги.
Найсильніше постраждають північна Англія та південна Шотландія, де можуть навіть відключити електропостачання.
Скасовані заходи королівської сім’ї
Негода внесла свої корективи у активність королівської родини.
Так, довелося скасувати участь королеви-консорт Камілли у низці публічних заходів через необхідність подорожувати країною.
Так, були скасовані візити дружини короля Чарльза ІІІ на ювілей Британської гоночної школи, а потім на мистецький захід у Саффолку.
Фото: Facebook королівської родини