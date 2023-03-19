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В Британии мужчина обнаружил 400-летние фрески во время ремонта

19 марта 2023 18:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мужчина обнаружил в доме старинные фрески
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Доктор Люк Бадвордс, медицинский исследователь из Университета Лидса, обнаружил фрески датируемые 1660 годом во время ремонта кухни в своем доме в Миклегейте, северном Йорке. Рисунки были найдены на стене соседнего здания, заколоченные под потолком по обеим сторонам дымохода. 

Об этом пишет Mirror.

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Старинные фрески

На рисунках изображены сцены из книги "Эмблемы" Фрэнсиса Куорлза 1635 года. По мнению экспертов, стена, на которой нарисованы сцены, возможно, старше, чем здания по обеим сторонам. Историки уже назвали это невероятным и захватывающим открытием.

Бадвордс обнаружил первую часть рисунка еще в прошлом году и с тех пор выявил другие его части. Когда ремонтники обнаружили фрески, Бадвордс понял, что на другой стороне дымохода был параллельный кусок дерева, на котором могло быть то же самое. По словам Бадвордса, он никогда не думал об этом раньше, так как думал, что за этим стоят трубы. Он счастлив, что обнаружил фрески и надеется, что найдутся желающие профинансировать их реставрацию. Теперь он также хочет узнать больше об истории района.

Журналистам уже заявил старший архитектурный исследователь северного региона Historic England, Саймон Тейлор, что рисунки имеют национальное значение, а в контексте Йорка, где бытовые настенные росписи довольно редки, они представляют особый интерес.

Владелец уникального жилья рассказал, что переехал в Йорк в октябре 2020 года, потому что это район манил его своей историей. Теперь он надеется, что найдутся желающие профинансировать реставрацию найденной фрески, а сам доктор сможет больше узнать об истории районов.

"Одним из главных достоинств Йорка для меня было то, что он такой исторический. Теперь знать, что история не только снаружи, но и внутри моей квартиры, удивительно. Я очень рад, что нашел эти рисунки, и люблю их, но они также являются своего рода бременем. Насколько я понимаю, внешнего финансирования нет, а сборы за сохранение составляют тысячи фунтов. Я пока прикрыл их, чтобы на них не падали прямые солнечные лучи и они не потеряли свой цвет. Мы распечатали их версию в высоком разрешении и поместили копию сверху, чтобы скрыть их", — сказал он.

Фреска

Напомним, что на острове Пасхи, на дне высохшего вулканического озера, нашли ранее неизвестную скульптуру моаи. Как статуя очутилась на дне озера, никто не знает, но ученые предполагают, что это не последняя находка в этом месте.

Также археологи в Египте обнаружили мумию, которой предположительно около 4300 лет.

Мумию нашли на дне 15-метровой шахты в недавно раскрытой группе гробниц пятой и шестой династий у ступенчатой пирамиды в Саккаре.

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