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У Британії чоловік виявив 400-річні фрески під час ремонту

19 березня 2023 18:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чоловік знайшов у будинку старовинні фрески
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Доктор Люк Бадвордс, медичний дослідник Університету Лідса, виявив фрески датовані 1660 роком під час ремонту кухні у своєму будинку в Міклегейті, північному Йорку. Малюнки були знайдені на стіні сусідньої будівлі, забиті під стелею по обидва боки димаря.

Про це пише Mirror.

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Старовинні фрески

На малюнках зображено сцени з книги "Емблеми" Френсіса Куорлза 1635 року. На думку експертів, стіна, на якій намальовані сцени, можливо, старша за будівлі з обох боків. Історики вже назвали це неймовірним та захоплюючим відкриттям.

Бадвордс виявив першу частину малюнка ще торік і з того часу виявив інші його частини. Коли ремонтники виявили фрески, Бадвордс зрозумів, що на іншому боці димаря був паралельний шматок дерева, на якому могло бути те саме. За словами Бадвордса, він ніколи не думав про це раніше, бо думав, що за цим стоять труби. Він щасливий, що виявив фрески і сподівається, що знайдуться охочі профінансувати їхню реставрацію. Тепер він також хоче дізнатися більше про історію району.

Журналістам вже заявив старший архітектурний дослідник північного регіону Historic England, Саймон Тейлор, що малюнки мають національне значення, а в контексті Йорка, де побутові настінні розписи досить рідкісні, вони становлять особливий інтерес.

Власник унікального житла розповів, що переїхав до Йорка у жовтні 2020 року, бо це район манив його своєю історією. Тепер він сподівається, що знайдуться охочі профінансувати реставрацію знайденої фрески, а сам лікар зможе дізнатися більше про історію районів.

"Однією з головних переваг Йорка для мене було те, що він такий історичний. Тепер знати, що історія не тільки зовні, а й усередині моєї квартири, дивно. Я дуже радий, що знайшов ці малюнки, і люблю їх, але вони також є свого роду тягарем.Наскільки я розумію, зовнішнього фінансування немає, а збори за збереження становлять тисячі фунтів.Я поки прикрив їх, щоб на них не падали прямі сонячні промені та вони не втратили свій колір.Ми роздрукували їхню версію у високій якості й помістили копію зверху, щоб приховати їх", - сказав він.

Фреска

Нагадаємо, що на острові Великодня, на дні висохлого вулканічного озера, знайшли раніше невідому скульптуру моаї. Як статуя опинилася на дні озера, ніхто не знає, але вчені припускають, що це не остання знахідка у цьому місці.

Також археологи в Єгипті виявили мумію, якій приблизно близько 4300 років.

Мумію знайшли на дні 15-метрової шахти в нещодавно розкритій групі гробниць п'ятої та шостої династій біля ступінчастої піраміди в Саккарі.

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