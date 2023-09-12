В Британии сократили время подготовки украинских бойцов на полигоне: какая причина

Украинские военные на учениях. Фото: google

На военном полигоне в Британии сократили время учений для украинских военных после того, как люди, которые живут рядом, пожаловались на шум от учебных стрельб.

Об этом сообщает газета The Times.

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На военной базе в городе Лидд (графство Кент) в Британии местные жители начали жаловаться на шум от учебных стрельб украинских военных. После этого время учений сократили.

Известно, что жители отправили несколько писем в городской совет города с требованием принять "соответствующие меры". После таких жалоб британское Минобороны пообещало снизить шум и сократить обучение на 30%.

"Я говорю: закройте это. Взрывы действительно очень громкие. От них звенят окна. У меня от взрывов дом вибрирует", — сказал 63-летний Алан Смарт, проживающий рядом с полигоном, призвал закрыть 150-летнюю военную базу.

Однако, есть люди, которые считают иначе.

"Если вы купите дом или переедете жить рядом с армейским лагерем, чего вы ожидаете? Тишины? Они защищают страну", — заявила 80-летняя женщина, которая уже 35 лет живет в нескольких метрах от военной базы.

Напомним, недавно стало известно, что Соединенные Штаты приступят к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 уже в сентябре.