Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Британии сократили время подготовки украинских бойцов на полигоне: какая причина arrow

В Британии сократили время подготовки украинских бойцов на полигоне: какая причина

12 сентября 2023 16:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Британии сократили время подготовки украинских бойцов на полигоне: какая причина
Украинские военные на учениях. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На военном полигоне в Британии сократили время учений для украинских военных после того, как люди, которые живут рядом, пожаловались на шум от учебных стрельб.

Об этом сообщает газета The Times.

Читайте также:

Военные учения в Британии

На военной базе в городе Лидд (графство Кент) в Британии местные жители начали жаловаться на шум от учебных стрельб украинских военных. После этого время учений сократили.

Известно, что жители отправили несколько писем в городской совет города с требованием принять "соответствующие меры". После таких жалоб британское Минобороны пообещало снизить шум и сократить обучение на 30%.

"Я говорю: закройте это. Взрывы действительно очень громкие. От них звенят окна. У меня от взрывов дом вибрирует", — сказал 63-летний Алан Смарт, проживающий рядом с полигоном, призвал закрыть 150-летнюю военную базу.

Однако, есть люди, которые считают иначе.

"Если вы купите дом или переедете жить рядом с армейским лагерем, чего вы ожидаете? Тишины? Они защищают страну", — заявила 80-летняя женщина, которая уже 35 лет живет в нескольких метрах от военной базы.

Напомним, недавно стало известно, что Соединенные Штаты приступят к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 уже в сентябре.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз