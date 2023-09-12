У Британії скоротили час підготовки українських бійців на полігоні: яка причина

Українські військові на навчаннях. Фото: google

На військовому полігоні в Британії скоротили час навчань для українських військових після того, як люди, які живуть поряд, поскаржилися на шум від навчальних стрільб.

Про це повідомляє газета The Times.

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На військовій базі в місті Лідд (графство Кент), що в Британії місцеві жителі почали скаржитися на шум від навчальних стрільб українських військових. Після цього час навчань скоротили.

Відомо, що мешканці відправили кілька листів до міської ради міста з вимогою вжити "відповідних заходів". Після таких скарг британське Міноборони пообіцяло зменшити шум та скоротити навчання на 30%.

"Я говорю: закрийте це. Вибухи справді дуже гучні. Від них дзеленчать вікна. У мене від вибухів будинок вібрує", — сказав 63-річний Алан Смарт, який мешкає поряд із полігоном, закликав закрити 150-річну військову базу.

Однак, є люди, які вважають інакше.

"Якщо ви купите будинок чи переїдете жити поряд з армійським табором, чого ви очікуєте? Тиші? Вони захищають країну", — заявила 80-річна жінка, яка вже 35 років живе за кілька метрів від військової бази.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже у вересні.