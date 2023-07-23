В Британии отреагировали на чистки среди военной элиты РФ
В армии РФ продолжаются чистки среди военного командования. Это стало "новым потрясением для военной элиты".
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
Чистки военной элиты РФ
"Ухудшение отношений в Вооруженных силах России резче, чем когда-либо. Российские генералы и старшие офицеры были уволены, отстранены или пропали без вести", — говорится в сообщении.
Также там напомнили о генерале Иване Попове и генерал-майоре Владимире Селиверстове, которые были отстранены за критику министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Кроме этого, до сих пор ничего не известно о российском генерале Сергее Суровикине. Его, в частности, задержали после неудачного бунта "вагнеровцев". Сообщается, что он знал о планах их главаря Пригожина в тот день.
Напомним, российские политики начали комментировать исчезновение генерала Сергея Суровикина из публичного пространства. Депутат Госдумы от путинской партии заявил, что Суровикин якобы находится на отдыхе.