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В Британии отреагировали на чистки среди военной элиты РФ

23 июля 2023 18:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Британии отреагировали на чистки среди военной элиты РФ
Российский генерал Сергей Суровикин. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В армии РФ продолжаются чистки среди военного командования. Это стало "новым потрясением для военной элиты".

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

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"Ухудшение отношений в Вооруженных силах России резче, чем когда-либо. Российские генералы и старшие офицеры были уволены, отстранены или пропали без вести", — говорится в сообщении.

Также там напомнили о генерале Иване Попове и генерал-майоре Владимире Селиверстове, которые были отстранены за критику министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Кроме этого, до сих пор ничего не известно о российском генерале Сергее Суровикине. Его, в частности, задержали после неудачного бунта "вагнеровцев". Сообщается, что он знал о планах их главаря Пригожина в тот день.

Напомним, российские политики начали комментировать исчезновение генерала Сергея Суровикина из публичного пространства. Депутат Госдумы от путинской партии заявил, что Суровикин якобы находится на отдыхе.

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