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У Британії відреагували на чистки серед військової еліти РФ

23 липня 2023 18:10
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Козюк Тетяна
редактор
У Британії відреагували на чистки серед військової еліти РФ
Російський генерал Сергій Суровікін. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В армії РФ тривають чистки серед військового командування. Це стало "новим потрясінням для військової еліти".

Про це повідомляє Міноборони Британії. 

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Чистки військової еліти РФ

"Погіршення стосунків у Збройних силах Росії є різкішим, ніж будь-коли. Російські генерали та старші офіцери були звільнені, відсторонені або пропали безвісти", — йдеться у повідомленні.

Також там нагадали про генерала Івана Попова та генерал-майора Володимира Селіверстова, яких відсторонили за критику міністра оборони РФ Сергія Шойгу. 

Окрім цього, досі нічого не відомо про відомого російського генерала Сергія Суровікіна. Його, зокрема, затримали після невдалого бунту "вагнерівців". Повідомляється, що він знав про плани їхнього ватажка Пригожина у той день. 

Нагадаємо, російські політики почали коментувати зникнення генерала Сергія Суровікіна із публічного простору. Депутат Держдуми від путінської партії заявив, що Суровікін нібито перебуває на відпочинку.

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