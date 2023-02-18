Британия учит украинских пилотов управлять самолетами НАТО

В Британии уже начали обучение украинских пилотов на самолетах НАТО, — Риши Сунак
В Британии начались учения украинских пилотов на самолетах НАТО. Премьер-министр Британии Риши Сунак призвал увеличить помощь Украине.
Такое заявление премьер Британии сделал на Мюнхенской конференции безопасности.
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"Мы начинаем обучать украинских пилотов как на самолетах стандарта НАТО, так и на тактике. Я думаю, что это важно", — сказал Сунак.
Хотя планов по отправке британских или других западных истребителей в Украину пока нет, в случае принятия решения украинские пилоты будут с ними ознакомлены. Но, поскольку освоение западных истребителей может занять несколько месяцев, Великобритания изучает альтернативные способы усиления ПВО Украины.
Напомним, премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Лондон отправит Украине дальнобойное оружие. Он также призвал партнеров "удвоить помощь Украине".
Также писали, что Украина получит современные британские истребители Typhoon. Однако произойдет это уже после завершения войны.