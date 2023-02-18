Британія вчить українських пілотів керувати літаками НАТО

У Британії вже розпочали навчання українських пілотів на літаках НАТО, — Ріші Сунак
У Британії розпочалися навчання українських пілотів на літаках НАТО. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак закликав збільшити допомогу Україні.
Таку заяву прем'єр Британії зробив на Мюнхенській безпековій конференції.
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"Ми починаємо навчати українських пілотів як на літаках стандарту НАТО, так і тактиці. Я думаю, що це важливо", — сказав Сунак.
Хоча планів щодо відправлення британських чи інших західних винищувачів до України поки що немає, у разі ухвалення рішення українські пілоти будуть з ними ознайомлені. Але оскільки освоєння західних винищувачів може зайняти кілька місяців, Великобританія вивчає альтернативні способи посилення ППО України.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон відправить Україні далекобійну зброю. Він також закликав партнерів "подвоїти допомогу Україні".
Також ми писали, що Україна отримає сучасні британські винищувачі Typhoon. Однак станеться це вже після завершення війни.