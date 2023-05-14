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В Британии заявили о диверсии на строительстве фрегата для Королевского флота

14 мая 2023 16:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Британии заявили о диверсии на строительстве фрегата для Королевского флота
Фрегат HMS Glasgow. Фото Министерство обороны Великобритании
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Компания BAE Systems в Великобритании расследует возможный саботаж военного корабля Королевского флота нового поколения. Сообщается о преднамеренном повреждении десятков кабелей на фрегате типа 26 HMS Glasgow на шотландской верфи.

Об этом пишет The Guardian.

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Что известно

Как отмечается в компании BAE Systems, десятки кабелей на HMS Glasgow были "намеренно повреждены". В настоящее время работы на судне возобновлены после обнаружения возможной диверсии на этой неделе.

"Мы немедленно начали внутреннее расследование вместе с нашими поставщиками и временно приостановили работу на корабле, чтобы проверить каждую часть судна и убедиться, что наши высокие стандарты и контроль качества отвечают нашим требованиям. Работа сейчас возобновлена и сейчас проводится оценка объема необходимого ремонта", — сказал представитель BAE Systems.

Подробности расследования

Ожидается, что расследование будет включать установление виновных, понимание того, как злоумышленники могли совершить свои действия и разработку мер по предотвращению повторения подобных инцидентов, говорится в сообщении.

По данным СМИ, было оборвано более 60 кабелей. Приблизительно 23 000 кабелей будет установлено на HMS Glasgow, включая те, которые передают данные между разными системами, оборудованием и персоналом на корабле.

Судно является первым из восьми передовых фрегатов типа 26, которые строит BAE Systems в Глазго. Полетная палуба HMS Glasgow сможет принимать вертолеты размером до Chinook Королевских ВВС, а его грузовой отсек сможет адаптироваться для размещения и размещения судов, транспортных средств и контейнеров.

Напомним, ранее мы писали, что Британия предоставила ракеты Storm Shadow, чтобы ускорить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Это должно придать украинской армии новую способность наносить удары большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления.

Также в СМИ рассказали, что изменится на фронте. Главной особенностью поставки ракет Storm Shadow является то, что эти ракеты авиационные. А Украине, как отмечают СМИ, пока не передали истребители для ее запуска.

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