У Британії заявили про диверсію на будівництві фрегата для Королівського флоту

Фрегат HMS Glasgow. Фото Міністерство оборони Великої Британії

Компанія BAE Systems у Великій Британії розслідує ймовірний саботаж військового корабля Королівського флоту нового покоління. Повідомляється про навмисне пошкодження десятків кабелів на фрегаті типу 26 HMS Glasgow на шотландській верфі.

Про це пише The Guardian.

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Що відомо

Як зазначається в компанії BAE Systems, десятки кабелів на HMS Glasgow були "навмисно пошкоджені". Зараз роботи на судні відновлені після виявлення можливої диверсії цього тижня.

"Ми негайно розпочали внутрішнє розслідування разом із нашими постачальниками та тимчасово призупинили роботу на кораблі, щоб перевірити кожну частину судна та переконатися, що наші високі стандарти та контроль якості відповідають нашим вимогам. Робота зараз відновлена, і зараз проводиться оцінка обсягу необхідного ремонту", — сказав представник BAE Systems.

Деталі розслідування

Очікується, що розслідування включатиме встановлення винних, розуміння того, як зловмисники могли вчинити свої дії та розробку заходів щодо запобігання повторенню подібних інцидентів, йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, було обірвано понад 60 кабелів. Приблизно 23 000 кабелів буде встановлено на HMS Glasgow, включаючи ті, які передають дані між різними системами, обладнанням і персоналом на кораблі.

Зазначимо, що судно є першим із восьми передових фрегатів типу 26, які будує BAE Systems у Глазго. Польотна палуба HMS Glasgow зможе приймати гелікоптери розміром до Chinook Королівських ВПС, а його вантажний відсік зможе адаптуватися для розміщення та розміщення суден, транспортних засобів і контейнерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Британія надала ракети Storm Shadow, щоб пришвидшити контрнаступ Збройних сил України. Це повинно надати українській армії нову здатність завдавати удари великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу.

Також у ЗМІ розповіли, що зміниться на фронті. Головною особливістю поставки ракет Storm Shadow є те, що ці ракети авіаційні. А Україні, як зазначають ЗМІ, поки що не передали винищувачі для її пуску.