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В британской разведке объяснили почему чиновникам РФ нельзя увольняться во время войны

18 мая 2023 11:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В британской разведке объяснили почему чиновникам РФ нельзя увольняться во время войны
Российские чиновники. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Руководство Кремля собирается запретить ключевым госслужащим подавать в отставку во время "специальной военной операции". Запрет будет распространен на группу лиц, включая региональные эшелоны власти, органы безопасности и персонал, который принимает участие в административных делах президента.

Об этом сообщает британская разведка.

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О чем говорится в отчете британской разведки

Сообщается, что многие высокопоставленные чиновники вероятно принимают крайне скептическую позицию по отношению к военным действиям и испытывают повышенный стресс, работая в условиях военного времени, которое порождает неизбежные сложности.

Ожидается, что запрет будет соблюден путем выдвижения угроз возможных фабрикованных уголовных обвинений против тех, кто решится на уход с поста. Это указывает на стратегию запугивания, применяемую для обеспечения стабильности государственного аппарата.

В британской разведке также указывают, что кремлевское руководство не только обеспокоено возможными пробелами в функционировании государственного аппарата после ухода высокопоставленных чиновников, но и стремится предотвратить создание образа поражения. Вероятно, есть также желание усилить общее восприятие коллективной ответственности за военные действия.

Напомним, что Кремль принял решение запретить высокопоставленным чиновникам уходить в отставку во время войны в Украине. Такое решение, вероятно, было принято в целях обеспечения стабильности в органах внутренней безопасности, государственных структурах и военном командовании России. 

Кремль угрожает уголовными преследованиями и судебным преследованием госслужащим в органах безопасности и государственных структурах, если они попытаются игнорировать запрет. Введение такого запрета связано с тем, что многие чиновники хотят сохранить свои посты после полномасштабного вторжения России в Украину. 

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