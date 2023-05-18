У британській розвідці пояснили, чому посадовцям РФ не можна звільнятися під час війни

Російські посадовці. Фото: росЗМІ

Керівництво Кремля збирається заборонити ключовим держслужбовцям подавати у відставку під час "спеціальної військової операції". Заборона буде поширена на групу осіб, включаючи регіональні ешелони влади, органи безпеки та персонал, який бере участь в адміністративних справах президента.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Про що йдеться у звіті британської розвідки

Повідомляється, що багато високопосадовців, ймовірно, приймають вкрай скептичну позицію стосовно військових дій і відчувають підвищений стрес, працюючи в умовах воєнного часу, який породжує неминучі складнощі.

Очікується, що заборона буде дотримана шляхом висування загроз можливих фабрикованих кримінальних звинувачень проти тих, хто зважиться на звільнення з посади. Це свідчить про стратегію залякування, застосовувану задля забезпечення стабільності державного апарату.

У британській розвідці також вказують, що кремлівське керівництво не лише стурбоване можливими прогалинами у функціонуванні державного апарату після відходу високопосадовців, а й прагне запобігти створенню образу поразки. Ймовірно, є бажання посилити загальне сприйняття колективної відповідальності за військові дії.

Нагадаємо, що Кремль ухвалив рішення заборонити високопосадовцям йти у відставку під час війни в Україні. Таке рішення, ймовірно, було ухвалено з метою забезпечення стабільності в органах внутрішньої безпеки, державних структурах та військовому командуванні Росії.

Кремль загрожує кримінальним переслідуванням та судовим переслідуванням держслужбовцям в органах безпеки та державних структурах, якщо вони спробують ігнорувати заборону. Запровадження такої заборони пов'язане з тим, що багато чиновників хочуть зберегти свої посади після повномасштабного вторгнення Росії до України.