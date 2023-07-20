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В британской разведке объяснили, почему РФ вышла из "зернового соглашения"

20 июля 2023 10:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В британской разведке объяснили, почему РФ вышла из "зернового соглашения"
Зерно в порту. Фото: DepositPhotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия, вероятно, приняла решение выйти на некоторое время из "зерновой инициативы", поскольку соглашение больше не отвечает его интересам. РФ стремится сдерживать все торговые суда из украинских портов.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

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Почему РФ вышла из "зернового соглашения"

Как известно, срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля 2023 года. Тогда Россия заявила, что не возобновит свое участие в Черноморской зерновой инициативе.

"Это фактически свело на нет охранное соглашение, которое, несмотря на войну, обеспечивало безопасный проход судов, вывозивших зерно из Украины. Россия стремится сдерживать все торговые суда из украинских портов", — говорится в сообщении.

В ведомстве Великобритании считают, что РФ приняла решение выйти из соглашения, поскольку решила, что оно больше не отвечает ее интересам.

"Россия замаскировала это дезинформацией, утверждая, что ее выход в то же время связан с беспокойством, что гражданские суда находятся под угрозой из-за украинских мин и что Украина использовала "зерновой коридор" в военных целях, не предоставив доказательств для этих утверждений", — отмечают в разведке.

Также отмечается, что 19 июля 2023 года Минобороны России заявило, что будет считать, что все приближающиеся к Украине суда перевозят оружие.

Напомним, срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Недавно в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

Также мы писали, что в министерстве обороны России сделали ряд заявлений по поводу прекращения Черноморского "зернового соглашения". Там продолжают угрожать.

А в Белом доме предупредили Украину, что Россия может нацелиться против зерновых объектов, в том числе атаковать украинские суда в Черном море.

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