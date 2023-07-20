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У британській розвідці пояснили, чому РФ вийшла із "зернової угоди"

20 липня 2023 10:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У британській розвідці пояснили, чому РФ вийшла із "зернової угоди"
Зерно в порту. Фото: DepositPhotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія, ймовірно, прийняла рішення вийти на деякий час із "зернової ініціативи", оскільки угода більше не відповідає її інтересам. РФ прагне стримувати всі торговельні судна з українських портів.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

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Чому РФ вийшла із "зернової угоди"

Як відомо, термін дії "зернової угоди" був до 17 липня 2023 року. Тоді Росія заявила, що не відновить свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі.

"Це фактично звело нанівець охоронну угоду, яка, попри війну, забезпечувала безпечний прохід суден, що вивозили зерно з України. Росія прагне стримувати всі торговельні судна з українських портів", — йдеться у повідомленні.

У відомстві Великої Британії вважають, що РФ прийняла рішення вийти з угоди оскільки вирішила, що вона більше не відповідає її інтересам.

"Росія замаскувала це дезінформацією, стверджуючи, що її вихід натомість пов’язаний із занепокоєнням, що цивільні судна знаходяться під загрозою через українські міни та що Україна використовувала зерновий коридор у військових цілях, не надавши доказів для цих тверджень", — зазначають у розвідці.

Також наголошується, що 19 липня 2023 року Міноборони Росії заявило, що буде вважати, що всі судна, які наближаються до України, перевозять зброю.

Нагадаємо, термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Нещодавно в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині. 

Також ми писали, що у міністерстві оборони Росії зробили низку заяв щодо припинення Чорноморської "зернової угоди". Там продовжують погрожувати. 

А у Білому домі попередили Україну, що Росія може націлитись проти зернових об'єктів, зокрема атакувати українські судна в Чорному морі. 

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