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В британской разведке рассказали, как удар по Черноморскому флоту повлиял на РФ

26 сентября 2023 13:46
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В британской разведке рассказали, как удар по Черноморскому флоту повлиял на РФ
Взрывы в штабе Черноморского флота РФ. Фото: "Крым. Реалии".
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Недавние атаки на Черноморский флот снизили его боеспособность, но он до сих пор остается грозной силой России. Однако способность проводить большие операции в море и обеспечивать блокаду украинских портов будет уменьшена.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

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В британской разведке заявили, что недавние атаки на Черноморский флот России, включая ракетный удар по его штабу и гибель командующего, нанесли серьезный, но ограниченный ущерб.

"Физические повреждения ЧФ почти наверняка серьезные, но локализованы. Флот почти наверняка остается способным выполнять свои основные военные миссии, связанные с ударами крылатых ракет и местным патрулированием безопасности", считают аналитики. 

Однако способность проводить большие операции в море и обеспечивать блокаду украинских портов будет уменьшена, равно как и возможность оборонять собственные объекты на базах и проводить техническое обслуживание.

Напомним, 25 сентября Вооруженным силам Украины удалось нанести точный удар по штабу Черноморского флота РФ. В результате атаки погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены.

Также мы писали, что при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.

В Силах специальных операций рассказали о спецоперации "Крабовая ловушка", во время которой был атакован штаб Черноморского флота России. 

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