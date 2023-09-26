У британській розвідці розповіли, як удар по Чорноморському флоту вплинув на РФ

Вибухи в штабі Чорноморського флоту РФ. Фото: "Крим. Реалії".

Нещодавні атаки на Чорноморський флот зменшили його боєздатність, але він досі залишається грізною силою Росії. Однак, здатність проводити великі операції в морі та забезпечувати блокаду українських портів буде зменшена.

Про це йдеться в щоденному звіті британської розвідки.

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У британській розвідці заявили, що нещодавні атаки на Чорноморський флот Росії, включно з ракетним ударом по його штабу та загибеллю командуючого, завдали серйозної, але обмеженої шкоди.

"Фізичні пошкодження ЧФ майже напевно серйозні, але локалізовані. Флот майже напевно залишається здатним виконувати свої основні воєнні місії, пов’язані з ударами крилатих ракет та місцевим патрулюванням безпеки", — вважають аналітики.

Однак, здатність проводити великі операції в морі та забезпечувати блокаду українських портів буде зменшена, так само як і можливість обороняти власні об’єкти на базах і проводити технічне обслуговування.

Нагадаємо, 25 вересня Збройним силам України вдалось завдати влучного удару по штабу Чорноморського флоту РФ. Внаслідок атаки загинуло 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено.

Також ми писали, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю.

Додамо, у Силах спеціальних операцій розповіли про спецоперацію "Крабовая ловушка", під час якої було атаковано штаб Чорноморського флоту Росії.