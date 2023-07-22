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В британском городе открыли улицу имени Зеленского

22 июля 2023 12:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В британском городе открыли улицу имени Зеленского
Улица Зеленского в Великобритании. Фото: BBC
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Великобритании открыли авеню в честь Президента Украины Владимира Зеленского. Улица имени украинского лидера появилась в городе Гарлоу.

Об этом сообщает BBC.

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Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко должен был присутствовать на открытии, однако его уволили, поэтому новую улицу презентовали местные депутаты.

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Открытие улицы имени Зеленского. Фото: BBC

Депутат Роберт Хелфон рассказал, что город Гарлоу — это уместное место для чествования Президента Украины, ведь его построили для лондонских переселенцев после Второй мировой войны.

"Новый город Гарлоу возник как Феникс из пепла. Мы хотели показать украинцам, что когда они победят Россию, есть надежда, есть возможность, что у них будут хорошие новые города", — сказал Хелфон.

По его словам, местные жители помогли и разместили в городе около 70 беженцев из Украины.

Напомним, в пятницу, 21 июля, Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко.

Также мы писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на увольнение посла Украины в Британии Вадима Пристайко. Он подчеркнул, что грустно с ним прощаться.

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