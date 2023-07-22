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У британському місті відкрили вулицю імені Зеленського

22 липня 2023 12:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У британському місті відкрили вулицю імені Зеленського
Вулиця Зеленського у Британії. Фото: BBC
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Великій Британії відкрили авеню на честь Президента України Володимира Зеленського. Вулиця імені українського лідера з'явилася у місті Гарлоу.

Про це повідомляє BBC.

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Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко мав бути присутнім на відкритті, однак його звільнили, тому нову вулицю презентували  місцеві депутати.

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Відкриття вулиці імені Зеленського. Фото: BBC

Депутат Роберт Хелфон розповів, що місто Гарлоу — це доречне місце для вшанування Президента України, адже його побудували для лондонських переселенців після Другої світової війни.

"Нове місто Гарлоу виникло як Фенікс із попелу. Ми хотіли показати українцям, що, коли вони переможуть Росію, є надія, є можливість, що вони матимуть гарні нові міста", — сказав Хелфон.

За його словами, місцеві жителі допомогли та розмістили у місті приблизно 70 біженців з України.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 липня, Президент України Володимир Зеленський звільнив посла у Великій Британії Вадима Пристайка.

Також ми писали, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на звільнення посла України у Британії Вадима Пристайка. Він наголосив, що сумно з ним прощатися.

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