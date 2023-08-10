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В Чехии большинство украинских беженцев живут на грани бедности

10 августа 2023 21:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Чехии большинство украинских беженцев живут на грани бедности
Украинские беженцы. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские беженцы, проживающие в Чехии, испытывают серьезные финансовые трудности. Несмотря на то, что большинство из них нашли работу, заработанные ими средства часто недостаточны для нормальной жизни.

Об этом сообщает novinky.cz.

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Украинские беженцы в Чехии

PAQ Research в партнерстве с Институтом социологии Чешской Академии наук провело исследование. В опросе приняли участие 1425 украинских семей, что составляет общее количество в 3789 человек, среди которых 1203 ребенка. Данные показывают, что почти 70% участников опроса проживают в условиях, приближенных к бедности. Около 45% семей находятся в таком финансовом положении, что их сбережения иссякнут менее чем за месяц.

При этом, несмотря на высокий уровень занятости среди беженцев (67%), многие из них работают на должностях, не соответствующих их профессиональным навыкам. Кроме того, треть опрошенных не имеют социальных гарантий и медстрахования на рабочем месте.

В среднем беженцы получают до 150 крон (примерно 6 евро) в час. Для многих необходим дополнительный доход, чтобы обеспечить себя и свою семью.

Главные проблемы, с которыми сталкиваются беженцы при поиске работы:

  • неполное знание чешского языка (71% респондентов);
  • трудности с обеспечением ухода за детьми (29%);
  • препятствия в признании украинского образования (28%).

Большинство опрошенных (49%) арендуют жилье. С начала июля господдержка предоставляется только для особых категорий беженцев, проживающих в Чехии более 150 дней.

Напомним, что, согласно недавним данным исследования, проведенного Варшавским университетом, дружественное отношение поляков к украинцам по-прежнему сохраняется у 67% респондентов. Однако процент позитивно настроенных людей уменьшился.

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